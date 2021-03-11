"ПСЖ" и "Ливерпуль" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Французский "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с испанской "Барселоной" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира.
Первый матч команд в Барселоне завершился со счетом 4:1 в пользу "ПСЖ". В ответной встрече, прошедшей в Париже, была зафиксирована ничья – 1:1.
В составе хозяев на 31-й минуте с пенальти отличился Килиан Мбаппе. Ответный гол забил Лионель Месси (37), он же в первом тайме не реализовал пенальти.
В параллельной встрече английский "Ливерпуль" выиграл у немецкого "РБ Лейпциг". Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (70) и Садио Мане (74).
В первой игре "Ливерпуль" также одержал победу (2:0). Обе встречи из-за коронавирусных ограничений в Великобритании и Германии состоялись в Будапеште.
Соперники "ПСЖ" и "Ливерпуля" по четвертьфиналу определятся позднее с помощью жеребьевки. Днем ранее в эту стадию прошли португальский "Порту" и "Боруссия" (Дортмунд).
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