"Манчестер Сити" и "Реал Мадрид" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл немецкую команду "Боруссия" (Менхенгладбах) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра прошла на стадионе "Пушкаш Арена" в Венгрии и завершилась со счетом 2:0.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В составе победителей голы забили Кевин Де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18).

В параллельной встрече испанский "Реал Мадрид" одолел итальянскую "Аталанту". Игра завершилась со счетом 3:1.

За "Реал" голы забили Карим Бензема (34-я минута), Серхио Рамос (59) и Марко Асенсио (84). У "Аталанты" единственный мяч на счету Луиса Муриэля (83).

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте вместо Муриэля. Таким образом, российский полузащитник впервые сыграл в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее ПСЖ и "Ливерпуль" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. Кроме того, в эту стадию прошли португальский "Порту" и "Боруссия" (Дортмунд).