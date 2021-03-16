Сборной Мальты по футболу разрешили сыграть матч отбора ЧМ-2022 с командой РФ

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Сборная Мальты по футболу получила разрешение сыграть в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды России. Об этом сообщил вице-президент национальной футбольной ассоциации Мэттью Пэрис.

Ранее СМИ сообщили, что из-за пандемии COVID-19 власти Мальты ввели запрет на проведение любых спортивных мероприятий до 11 апреля. При этом суперинтендант по вопросам здравоохранения Мальты Шармэйн Гаучи получил право освобождать национальные команды страны от данных ограничений в исключительных случаях.

"Органы здравоохранения прислали нам официальное подтверждение того, что Футбольной ассоциации Мальты предоставлено исключение для проведения отборочного матча чемпионата мира против команды России на Национальном стадионе", – передает РИА Новости слова Пэриса.

Матч первого тура группы H между сборными Мальты и России пройдет 24 марта в Та-Кали.

Ранее тренерский штаб сборной РФ по футболу объявил состав на отборочные матчи ЧМ-2022. В частности, к мартовским матчам будут готовиться нападающие Артем Дзюба и Александр Соболев.