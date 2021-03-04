Миранчук забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу

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Итальянский футбольный клуб "Аталанта" разгромил команду "Кротоне" в матче национального чемпионата.

Игра прошла на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо. Игра завершилась со счетом 5:1.

Единственный гол в составе гостей забил Сими на 23-й минуте игры. За "Аталанту" отличились Робин Госенс (12-я минута), Хосе Паломино (48), Луис Муриэль (50) Йосип Иличич (58).

На 85-й минуте мяч в ворота "Кротоне" отправил российский футболист Алексей Миранчук. Данный матч стал для россиянина 20-м в составе "Аталанты". Всего в активе Миранчука 5 голов и 1 голевая передача.

"Аталанта" закрепилась на 4-м месте в чемпионате Италии. Команда набрала 49 очков в 25 играх. "Кротоне" замыкает турнирную таблицу с 12 очками в активе.

Следующий матч "Аталанта" проведет 8 марта. Соперником команды станет "Интер".

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