Миранчук забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу

Фото: Zuma\TASS/STEFANO NICOLI
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" разгромил команду "Кротоне" в матче национального чемпионата.
Игра прошла на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергамо. Игра завершилась со счетом 5:1.
Единственный гол в составе гостей забил Сими на 23-й минуте игры. За "Аталанту" отличились Робин Госенс (12-я минута), Хосе Паломино (48), Луис Муриэль (50) Йосип Иличич (58).
На 85-й минуте мяч в ворота "Кротоне" отправил российский футболист Алексей Миранчук. Данный матч стал для россиянина 20-м в составе "Аталанты". Всего в активе Миранчука 5 голов и 1 голевая передача.
"Аталанта" закрепилась на 4-м месте в чемпионате Италии. Команда набрала 49 очков в 25 играх. "Кротоне" замыкает турнирную таблицу с 12 очками в активе.
Следующий матч "Аталанта" проведет 8 марта. Соперником команды станет "Интер".
Ранее нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду установил историческое достижение в европейском футболе. Португалец стал первым игроком, забившим не менее 20 мячей за сезон в матчах ведущих лиг Европы за последние 12 сезонов.
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