Тренерский штаб сборной РФ по футболу объявил состав на отборочные матчи ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Объявлен состав сборной России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной РФ.
В частности, к мартовским матчам отбора на ЧМ-2022 будут готовиться нападающие Артем Дзюба из "Зенита", Александр Соболев из "Спартака" и Антон Заболотный из "Сочи".
Также в состав сборной попали Антон Шунин ("Динамо"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Илья Самошников ("Рубин"), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Андрей Жиров ("Зандхаузен"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА).
Помимо этого, в состав национальной команды вошли полузащитники Александр Головин ("Монако"), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Андрей Мостовой ("Зенит"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо").
Ранее президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино сообщил, что игры финальной стадии чемпионата мира 2022 года в Катаре пройдут при заполненных трибунах.
Матчи группового турнира пройдут в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года. В частности, с 3 по 6 декабря состоятся встречи 1/8 финала, с 9 по 10 декабря – четвертьфиналы, с 13 по 14 декабря – полуфиналы. За третье место команды поборются 17 декабря, а финал запланирован на 18 декабря.
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