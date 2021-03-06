Болельщики признали Головина лучшим футболистом "Монако" в феврале

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Болельщики признали российского полузащитника Александра Головина лучшим футболистом клуба "Монако" по итогам февраля. Об этом говорится на официальном сайте команды.

В феврале Головин провел в составе "Монако" 5 матчей. Россиянин сумел забить 3 гола и отдать 3 голевые передачи. В голосовании он набрал 37% голосов болельщиков.

Всего в текущем сезоне Головин сыграл за "Монако" 13 матчей в чемпионате и Кубке Франции. Россиянин сумел отправить в ворота соперников 4 мяча. Кроме того, на счету Головина 6 голевых передач.

"Монако" после 28 матчей занимает в чемпионате Франции 4 место. На счету команды 55 очков.

Следующий матч "Монако" проведет 14 марта. Соперником клуба станет лидирующий в турнирной таблице "Лилль".

Ранее россиянин Алексей Миранчук забил гол за "Аталанту" в матче чемпионата Италии по футболу. Игрок отличился на 85-й минуте игры.