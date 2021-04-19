UEFA одобрил увеличение числа участников ЛЧ с 2024 года

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Начиная с 2024 года формат Лиги чемпионов будет изменен. Данное решение одобрил исполком Союза европейских футбольных ассоциаций, сообщил заместитель генерального секретаря UEFA Джорджо Маркетти.

Согласно новому формату, количество участников клубного турнира Европы увеличится с 32 до 36 команд.

Ранее Италия объявила о готовности пустить зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу.

До этого союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отменил ограничение по числу зрителей на матчах чемпионата Европы. Ранее можно было заполнять не более 30% от вместительности каждой конкретной арены.

