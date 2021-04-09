Покупатели билетов на матчи Евро-2020 смогут вернуть их до 22 апреля

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Желающие вернуть билеты на матчи Евро-2020 смогут сделать это на портале УЕФА до 22 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз УЕФА.

Отмечается, что при замене стадиона или его закрытии для владельцев билетов предусмотрена специальная процедура.

В УЕФА рассказали, что если болельщик не уверен, сможет ли пойти на матчи Евро-2020, то лучше сдать билеты.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями.