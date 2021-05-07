УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые хотели участвовать в Суперлиге

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УЕФА заявил о примирении с девятью клубами, вышедшими из проекта Суперлиги. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Среди них были английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", а также испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".

Они стали клубами – основателями нового турнира. После критики от Международной федерации футбола и УЕФА в Суперлиге остались "Реал", "Барселона" и "Ювентус". В их отношении УЕФА заведет дисциплинарные дела.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что Российская Премьер-лига (РПЛ) не поддерживает создание футбольной Суперлиги, поскольку это противоречит базовым ценностям футбола.