Четыре футбольных клуба продолжают переговоры по Суперлиге

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Испанские футбольные клубы "Реал" и "Барселона", а также итальянские "Милан" и "Ювентус" продолжают переговоры по проекту Суперлиги.
Как заявил глава организации и президент мадридского клуба Флорентино Перес, в данный момент представители команд обсуждают возможные решения.
"Если не сработал этот проект, то сработает другой. Напоминаю, что все 12 клубов подписали обязательный контракт", – цитирует Переса журналист Sky Sport.
12 ведущих футбольных клубов Европы создали новый турнир 19 апреля. Проект подвергся резкой критике.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что не допустит игроков этих клубов к чемпионатам Европы и мира.
После этого английские "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили о выходе из проекта.
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