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Спорт

17:14

В UEFA не допустят игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах Европы и мира

спорт

Фото: ТАСС/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) не допустит игроков клубов, ставших частью Суперлиги, к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира, заявил президент UEFA Александер Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia.

"Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы", – подчеркнул Чеферин.

Разговоры о необходимости альтернативы Лиги чемпионов ходили давно. Руководство топ-команд – "Реала", "Барселоны", "Ювентуса" – заявляло о нецелесообразности соревнований с аутсайдерами вроде "Карабаха", "Лудогорца" и "Марибора".

Ранее о создании Суперлиги заявили 12 футбольных топ-клубов из Европы. После этого свое неодобрение высказали ряд специалистов и болельщики.

В FIFA отметили, что новый турнир выходит за рамки международного футбола. Кроме того, создание Суперлиги не решит фундаментальных проблем футбола, отметили эксперты.

Ведущие клубы Европы объявили о создании собственной Суперлиги

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