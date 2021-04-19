В FIFA не одобрили создание европейской Суперлиги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В FIFA не одобрили планов проведения европейской футбольной Суперлиги. Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление организации.
В FIFA отметили, что новый турнир выходит за рамки международного футбола. Кроме того, создание Суперлиги не решит фундаментальных проблем футбола.
"В этом контексте ФИФА может только выразить свое неодобрение европейской сепаратистской лиги", – говорится в заявлении FIFA.
Ранее сообщалось, что 12 футбольных топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Утверждалось, что в турнире планируют принять участие английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", а также итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
По данным СМИ, матчи турнира будут проводиться посреди недели. Футбольная Суперлига стартует в августе 2021 года.
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