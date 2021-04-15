Фото: AP/Dave Thompson
Стали известны все полуфиналисты футбольной Лиги Европы сезона-2020/21. В следующую стадию турнира вышли английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанский "Вильярреал" и итальянская "Рома".
В ответном матче четвертьфинала "Арсенал" одержал крупную победу на выезде над чешской "Славией". Игра завершилась со счетом 4:0. В свою очередь, испанский "Вильярреал" в 1/4 финала оказался сильнее хорватского "Динамо" из Загреба.
В еще одной параллельной встрече "Манчестер Юнайтед" победил испанскую "Гранаду". Игра на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:0. Первый матч противостояния "Манчестер Юнайтед" также выиграл с аналогичным счетом.
"Рома" в ответном матче 1/4 финала сыграла против нидерландского "Аякса". В первом матче римляне одержали победу со счетом 2:1. Ответная игра, прошедшая 15 апреля, закончилась вничью – 1:1.
Первые полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 29 апреля, ответные – 6 мая. Финал турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.
Накануне определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов. В следующую стадию турнира пробились мадридский "Реал", английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси".
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