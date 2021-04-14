Определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

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Стали известны все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов сезона 2020/21. В следующую стадию турнира пробились мадридский "Реал", английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси".
В среду, 14 апреля, в ответной игре 1/4 финала "Реал Мадрид" сыграл вничью с английским "Ливерпулем". Испанцы прошли в полуфинал благодаря победе в первом матче со счетом 3:1.
В параллельной встрече "Манчестер Сити" вновь оказался сильнее "Боруссии" (Дортмунд). Матч завершился со счетом 2:1 в пользу англичан. Первую игру "Манчестер Сити" выиграл с аналогичным счетом.
Днем ранее первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов стали французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси". ПСЖ по сумме двух матчей оказался сильнее "Баварии". В свою очередь, "Челси" выбил из турнира "Порту".
Соперником "Пари Сен-Жермен" в полуфинале турнира станет "Манчестер Сити". "Челси" встретится с мадридским "Реалом".
Матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 27–28 апреля и 4–5 мая.
Ранее московский "Локомотив" обыграл "Спартак" в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся на "РЖД-Арене". Игра завершилась со счетом 2:0.
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