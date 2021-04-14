"Пари Сен-Жермен" и "Челси" вышли в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

Фото: AP/Francois Mori
Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси" стали первыми полуфиналистами футбольной Лиги чемпионов.
ПСЖ по сумме двух матчей оказался сильнее "Баварии". В свою очередь, "Челси" выбил из турнира "Порту".
Игра 13 апреля между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией" прошла на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу немецкой команды. При этом по правилу гостевого гола в следующую стадию турнира прошла команда ПСЖ, которая в предыдущем матче сумела победить "Баварию" со счетом 3:2.
В параллельной встрече "Челси" уступил "Порту" 0:1, но пробился в полуфинал благодаря победе в первом матче со счетом 2:0.
Соперником "Пари Сен-Жермен" в полуфинале турнира станет победитель пары "Манчестер Сити" – Боруссия (Дортмунд). "Челси" встретится с мадридским "Реалом" или английским "Ливерпулем".
Матчи полуфинала Лиги чемпионов пройдут 27–28 апреля и 4–5 мая.
Ранее московский "Локомотив" обыграл "Спартак" в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся на "РЖД-Арене". Игра завершилась со счетом 2:0.
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