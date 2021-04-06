Футбольные матчи 25-го тура РПЛ начнутся с призыва "Поехали!"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Записью призыва "Поехали!", произнесенного первым космонавтом планеты Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, начнутся футбольные матчи 25-го тура Российской Премьер-лиги, сообщили в ее пресс-службе.

"Специальная церемония в память о подвиге советского космонавта состоится перед каждой игрой. Матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина "Поехали!" – говорится в сообщении.

12 апреля отмечается День космонавтики. Ранее в Госдуме сочли возможным сделать этот день праздничным выходным.