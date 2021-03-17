В Госдуме сочли возможным сделать День космонавтики праздничным выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов прокомментировал общественную петицию с предложением сделать День космонавтики выходным праздничным днем. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Вострецов заявил, что считает это хорошей идеей при соблюдении ряда условий. Также он добавил, что выходными возможно сделать День работника сельского хозяйства и День учителя.
"Я за то, чтобы праздники в каждой флагманской отрасли, по крайней мере, День работника сельского хозяйства, День космонавтики, День учителя, были выходными, но только надо сделать четырехдневную рабочую неделю и сместить все праздники, которые у нас есть, на выходные дни. Если для этого необходимо подвинуть даты – то подвинуть даты", – сказал политик.
В данный момент на сайте Российской общественной инициативы проходит голосование в поддержку предложения включить в нерабочие праздничные дни 12 апреля – День космонавтики.
Ранее первый зампред фракции Единая Россия Андрей Исаев рассказал, что власти вернутся к идее о четырехдневной рабочей неделе после решения ряда задач по защите интересов работников. Он напомнил, что идея о 4-дневной рабочей неделе не похоронена.
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