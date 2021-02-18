Идея четырехдневной рабочей недели жива – Исаев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Первый зампред фракции Единая Россия Андрей Исаев рассказал, что власти вернутся к идее о четырехдневной рабочей неделе после решения ряда задач по защите интересов работников. Об этом сообщает РИА Новости.
"Могу сказать, что, безусловно, эта идея (о 4-дневной рабочей неделе. – Прим. ред.) не похоронена, магистральный путь развития человечества – это сокращение необходимого рабочего времени. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении... Но мы реалисты, и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день на первый план выходят другие задачи по защите законных прав и интересов работников", – сказал Исаев.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что пандемия коронавируса оживила идею о четырехдневной рабочей неделе. Он отметил, что человечество идет в сторону создания большего пространства для отдыха и правильного построения своего рабочего дня, поэтому идея о четырехдневной неделе "ценна сама по себе".
В ноябре прошлого года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов назвал возможным переход к четырехдневной рабочей неделе в РФ. При этом, по словам парламентария, необходимо выбрать правильное время для реализации подобного проекта.
В России вернулись к обсуждению четырехдневной рабочей недели
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