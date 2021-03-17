В Госдуме оценили идею сделать День космонавтики выходным

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил в диалоге с Москвой 24, что для установления Дня космонавтики выходным днем необходимо соблюсти баланс интересов работников, работодателей и правительства.
Сейчас на сайте Российской общественной инициативы проходит голосование в поддержку предложения сделать 12 апреля – День космонавтики – нерабочим праздничным днем. Председатель объединения профсоюзов России "Соцпроф", член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал эту идею при соблюдении ряда условий.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что пока инициативы по поводу того, чтобы сделать День космонавтики выходным днем, не поступало. "Если такой законопроект в комитет поступит, он обязательно будет рассмотрен", – подчеркнул Нилов.
Нилов отметил, что те выходные праздничные дни, которые уже занесены в Трудовой кодекс РФ, появились в результате процесса объединения всех сторон. И стали компромиссным решением с учетом интересов каждой из сторон.
В России каждый день есть какие-либо профессиональные праздники и памятные даты, но невозможно отдыхать весь год, отметил Нилов. При этом он подчеркнул, что "День космонавтики – это прорывное событие, когда наш гражданин вышел в космическое пространство". "В любом случае обсуждать можно только тогда, когда документ поступит в комитет", – подчеркнул Нилов.
По мнению председателя комитета, обязательным выходным нужно сделать последний день в году. "Но при этом не нарушать баланс. Мы предложили вместо 8 января сделать выходным 31 декабря, эта инициатива уже внесена", – отметил Нилов. Он добавил, что переговоры с правительством уже идут, если инициатива будет принята, гарантированными праздничными выходными днями станет период с 31 декабря по 7 января.
Ранее в Госдуме прокомментировали идею сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. "Здесь нельзя допустить ущемления прав работников, чтобы были созданы какие-то искусственные условия, при которых они бы потеряли свой заработок", – отметил Ярослав Нилов.
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