На ВДНХ отметят день рождения Юрия Гагарина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Познавательные мероприятия подготовили на ВДНХ в честь 87-летия со дня рождения космонавта Юрия Гагарина. Они будут проходить с 9 по 14 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе главной выставки страны отметили, что 2021 год на ВДНХ посвящен космическим событиям.

"В программе – онлайн-викторина на страницах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация" в соцсетях, а также экскурсии, кинопоказ, встречи с летчиками-космонавтами. Офлайн-мероприятия пройдут в павильоне "Космос", попасть на них можно будет только по предварительной регистрации. Узнать подробное расписание событий, а также зарегистрироваться на них можно на сайте центра "Космонавтика и авиация", – отметили в пресс-службе.

На сайте и в социальных сетях центра "Космонавтика и авиация" 9 марта появится видеорассказ "Гагарин. Путь к мечте", в котором расскажут о детстве и юности героя. В 12:00 на страницах ВДНХ и центра в Instagram опубликуют викторину о жизни Гагарина.

10 марта в 15:00, 17:00 и 19:30 в центре "Космонавтика и авиация" пройдут тематические экскурсии "Время первых. Юрий Гагарин".

Посетить встречу с летчиком-космонавтом Героем России Федором Юрчихиным, главой городского округа Звездный городок Евгением Баришевским и инструктором-испытателем Героем России Виктором Рене можно будет 13 марта в 14:00 в лектории "Кулибин Про". В официальной группе ВДНХ в "Одноклассниках" также будет организована трансляция мероприятия.

В конгресс-зале центра "Космонавтика и авиация" 14 марта в 13:00 покажут фильм "Гагарин. Первый в космосе". После просмотра состоится обсуждение с Федором Юрчихиным. А уже в 16:30 в лектории "Кулибин Про" пройдет лекция "Космическая программа "Восток" – история первых полетов в космос".

Ранее в столичных ЗАГСах рассказали о популярности имени Юрий после того, как космонавт Юрий Гагарин совершил полет в космос в апреле 1961 года.

Уточняется, что с 1960 по 1962 год самым популярным было имя Сергей, а имя Юрий в 1960 году находилось на восьмом месте. В 1961 году имя Юрий переместилось на одну позицию вверх. Своей популярности это имя не потеряло и в 1962 году.

