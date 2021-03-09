Столичные ЗАГСы рассказали о популярности имени Юрий после полета Гагарина в космос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Соболев
В столичных ЗАГСах рассказали о популярности имени Юрий после того, как космонавт Юрий Гагарин совершил полет в космос в апреле 1961 года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В марте 1961 года ЗАГСы Москвы зарегистрировали рождение 150 мальчиков с именем Юрий, а в апреле этим именем назвали 306 мальчиков. В том же году популярность имени увеличилась более чем на 50% по сравнению с 1960 годом, когда с именем Юрий родилось более 1,7 тысячи мальчиков. Для сравнения, в 1961 году зарегистрировали уже более 2,8 тысячи Юриев. Всего в 1961 году родилось более 48 тысяч мальчиков", – рассказали в пресс-службе управления ЗАГС столицы.
В материале уточняется, что с 1960 по 1962 годы самым популярным было имя Сергей, а имя Юрий в 1960 году находилось на восьмом месте. В 1961 году имя Юрий переместилось на одну позицию вверх. Своей популярности это имя не потеряло и в 1962 году.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года.
В пресс-службе управления ЗАГС Москвы отметили, что в настоящее время родители могут назвать ребенка Космосом, Меркурием, Марсом, Кассиопеей.
Ранее сообщалось, что в столице в прошлом году самыми популярными именами для новорожденных стали София и Александр. В топ популярных имен для мальчиков также вошли Михаил, Максим, Артем, Марк и Иван. Среди женских имен популярны Мария, Анна, Алиса, Виктория, Полина.
Также горожане называют детей необычными именами. Популярными среди них являются такие имена, как Стефания, Роберт, Оливия, Мелания, Стефан и Теодор. Более 20 семей выбрали для ребенка имя Златослава, имя Злата получили более 200 девочек.
Некоторые родители давали детям древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Также новорожденных называли Искра и Мальвина.
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