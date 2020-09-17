Космонавт назвал важный совет Гагарина после полета на орбиту

Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев рассказал, какой совет дал Юрий Гагарин после первого полета в космос в 1961 году, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Первый в истории человек, побывавший на орбите, призвал своих коллег готовить пакеты. Связано это с работой вестибулярного аппарата человека в условиях невесомости.

По словам Елисеева, знает он эту историю по рассказам. Он считает, что Гагарин мог почувствовать особое влияние на вестибулярный аппарат, из-за чего человеку становится не очень хорошо.

"Невесомость действует плохо и надо быть готовым, что чувство подташнивания и головокружения может возникать", – объяснил он.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос на космическом корабле "Восток". За один час 48 минут он облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестностях деревни Смеловки Терновского района Саратовской области.

