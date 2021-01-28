В отряд космонавтов вновь не отобрали ни одной девушки – "Роскосмос"

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По итогам открытого отбора Межведомственной комиссией рекомендованы к зачислению в отряд космонавтов четыре человека, среди которых вновь нет девушек. Об этом говорится в сообщении, распространенном "Роскосмосом".

"Принято решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов "Роскосмоса" четырех человек", – говорится в сообщении.

В среду решение вступило в силу. Общекосмическую подготовку пройдут Сергей Тетерятников, Сергей Иртуганов, Арутюн Кивирян и Александр Колябин.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

Отмечалось, что РФ отстранили от обсуждений по этой тематике, исключили из рассылок писем и доступа к материалам после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.