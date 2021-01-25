СМИ: РФ отстранена от обсуждения проектов по международной лунной программе

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Он уточнил, что РФ отстранили от обсуждений по этой тематике, исключили из рассылок писем и доступа к материалам после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создать станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и НАСА заключили соглашение о совместном строительстве этой станции, но позднее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заметил, что России отвели недостаточно большую роль, сам же проект он назвал американоцентричным.

Основной вклад в проект вносили США. Российской стороне доверили изготовить лишь один модуль станции – шлюз для выходов в открытый космос. Рогозин заявил, что готов участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия как МКС.

В "Роскосмосе" рассказали, что последний раз участвовали во встрече по проекту в июне 2020 года.

Россия запустит свой первый в новейшей истории космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года. Аппарат будет называться "Луна-25". Таким образом, он продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века.

Запасной датой пуска станет 30 октября. Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. На спутнике Земли аппарат проведет исследования грунта.

До этого в истории посадок в полярной области не было. Миссии СССР, США и других стран совершали посадки на умеренных широтах или в районе экватора. Предыдущий аппарат "Луна-24" был запущен в 1976 году.

Согласно Федеральной космической программе до 2025 года, Россия в 2024 году должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", а в 2025 году – посадочную станцию "Луна-27".

Эксперт в области космонавтики Валерий Тимошенко заявил, что сейчас отставать в этом нельзя.

По его словам, если не заниматься наукой, можно остаться в полном незнании, что творится на ближайших небесных телах. Он напомнил, что Китай в этом направлении ушел далеко вперед и "отставать от других стран нехорошо".