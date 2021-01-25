Рогозин заявил, что Россия никогда не входила в группу по созданию окололунной станции

Фото: nasa.gov

"Роскосмос" не состоит в экспертной группе по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" – задался вопросом Рогозин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что NASA лишь несколько раз присылала в адрес российской корпорации документы и проводила открытый брифинг на эту тему.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.

Отмечалось, что РФ отстранили от обсуждений по этой тематике, исключили из рассылок писем и доступа к материалам после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.

В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создать станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о совместном строительстве этой станции, но позднее Дмитрий Рогозин заметил, что России отвели недостаточно большую роль, сам же проект он назвал американоцентричным. Он заявил, что готов участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия.