Рогозин заявил, что Россия никогда не входила в группу по созданию окололунной станции

Фото: nasa.gov
"Роскосмос" не состоит в экспертной группе по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Как можно быть исключенным из какой-то "лунной группы", если мы туда никогда и не входили?!" – задался вопросом Рогозин в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что NASA лишь несколько раз присылала в адрес российской корпорации документы и проводила открытый брифинг на эту тему.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway.
Отмечалось, что РФ отстранили от обсуждений по этой тематике, исключили из рассылок писем и доступа к материалам после многократных заявлений российской стороны о недостаточной роли в проекте.
В рамках американской лунной программы на орбите Луны планируется создать станцию Gateway. В 2017 году "Роскосмос" и NASA заключили соглашение о совместном строительстве этой станции, но позднее Дмитрий Рогозин заметил, что России отвели недостаточно большую роль, сам же проект он назвал американоцентричным. Он заявил, что готов участвовать в проекте, если он будет основан на принципах равноправия.
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