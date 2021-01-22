Сергунина: ВДНХ посвятит 2021 год достижениям отечественной космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
ВДНХ в этом году подготовит программу по случаю юбилеев знаковых событий в истории российской космонавтики, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, среди них 60-летие полета Юрия Гагарина в космос и 50-летие запуска на орбиту первой в мире пилотируемой станции "Салют".
"Тематические мероприятия, посвященные истории отечественной космонавтики, ВДНХ будет проводить в течение всего года. Открывают программу онлайн-лекции популяризаторов науки и литературно-музыкальный перформанс", – приводятся в сообщении слова Сергуниной.
В пресс-службе ВДНХ уточнили, что горожане смогут присоединиться к лекциям, видеоэкскурсиям, спектаклям на интернет-ресурсах выставки.
Помимо этого, центр "Космонавтика и авиация" запустил еженедельный видеоблог #СмотриКосмос, который можно найти на страницах центра в соцсетях.
Ранее Сергунина рассказала, что самыми популярными онлайн-программами ВДНХ в 2020 году стали проекты "Технограда", центров "Космонавтика и авиация" и "Слово". По ее словам, дистанционный формат работы дал всем желающим возможность познакомиться со знаменитыми павильонами и принять участие в культурно-познавательных проектах выставки.
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