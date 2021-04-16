"Локомотив" проведет домашний матч РПЛ на нейтральном поле из-за инцидента с Сухиной

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Футбольный клуб "Локомотив" проведет один домашний матч Российской Премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле в связи с появлением начальника команды Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура РПЛ со "Спартаком". Об этом сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Футболисты победили красно-белых на своем поле со счетом 2:0. В понедельник "Спартак" опубликовал на своем сайте видеосюжет о матче, в котором было продемонстрировано появление бывшего арбитра Сухины в судейской комнате.
"За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц, оштрафовать "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном поле в другом городе", – цитирует Григорьянца ТАСС.
Речь идет о несоблюдении безопасности на "РЖД-Арене", где проходил матч. "Локомотив" сможет подать апелляцию в течение недели.
"Если в течение семи дней "Локомотив" запросит решение, может за это время обжаловать. А может сразу подать жалобу в апелляционный комитет", – отметил Григорьянц.
В матче 29-го тура РПЛ "Локомотив" встретится с "Динамо". Кроме того, в следующем туре 17 апреля клуб дома встретится с "Ростовом".
Ранее сообщалось, что во время матча "Локомотив" – "Спартак" болельщики красно-белых скандировали расистские кричалки в адрес вратаря "Локомотива".
Сообщалось, что КДК РФС рассмотрит скандирование фанатов "Спартака" в адрес вратаря Гилерме. На заседание по данному вопросу были приглашены как представители клубов, так и сам голкипер.
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