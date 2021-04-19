12 футбольных топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги – СМИ

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12 футбольных топ-клубов из Европы заявили о создании Суперлиги. Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на пресс-релиз организации.
Сообщается, что в турнире примут участие 6 клубов из Англии. В их числе – "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал".
Кроме того, в Суперлигу вошли испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", а также итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
Согласно заявлению, матчи турнира планируется проводить посреди недели. Руководство Суперлигой будут осуществлять клубы-основатели.
"Еще три клуба присоединятся к числу основателей перед началом первого сезона, старт которого должен состояться в кратчайшие сроки", – утверждается в заявлении.
Ранее определились все полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов. В следующую стадию турнира пробились мадридский "Реал", английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен" и лондонский "Челси".
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