Российская Премьер-лига не поддерживает создание Суперлиги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Российская Премьер-лига (РПЛ) не поддерживает создание футбольной Суперлиги, поскольку это противоречит базовым ценностям футбола. Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.
В воскресенье о создании Суперлиги сообщили 12 топ-клубов. Такое решение осудил Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран. Они заявили, что предложившие Суперлигу клубы исключат из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой UEFA.
РПЛ выразила солидарность с позицией UEFA и европейских лиг. По ее мнению, эта идея противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы большинства клубов и вносит раскол в европейское футбольное общество.
Ранее сообщалось, что 12 футбольных топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Утверждалось, что в турнире планируют принять участие английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", а также итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
По данным СМИ, матчи турнира будут проводиться посреди недели. Футбольная Суперлига стартует в августе 2021 года.
В FIFA не одобрили планов проведения европейской футбольной Суперлиги. В FIFA отметили, что новый турнир выходит за рамки международного футбола. Кроме того, создание Суперлиги не решит фундаментальных проблем футбола.
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