FIFA категорически не одобряет создание Суперлиги – Инфантино

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Международная федерация футбола выступает категорически против создания европейской Суперлиги, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино.
Он назвал Суперлигу закрытой организацией, которая, по его словам, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, UEFA и FIFA. Он подчеркнул, что она находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований.
"Я полностью поддерживаю европейский футбол, UEFA, ассоциации, – сказал Инфантино.
Ранее о создании Суперлиги заявили 12 футбольных топ-клубов из Европы. После этого свое неодобрение высказали ряд специалистов и болельщики.
В FIFA отметили, что новый турнир выходит за рамки международного футбола. Кроме того, создание Суперлиги не решит фундаментальных проблем футбола, отметили эксперты.
Ведущие клубы Европы объявили о создании собственной Суперлиги
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