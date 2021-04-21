Английские футбольной клубы вышли из Суперлиги

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Английские "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили о выходе из проекта европейской Суперлиги.

Таким образом, все английские клубы отказались участвовать в проекте. Ранее стало известно об аналогичном решении "Челси" и "Манчестер Сити".

"Арсенал" и "Тоттенхэм" в своих обращениях на официальных сайтах к фанатам назвали участие в Суперлиге ошибкой и принесли извинения.

"МЮ и "Ливерпуль" поблагодарили болельщиков за реакцию и заявили, что прислушиваются к правительству Великобритании.

В число участников Суперлиги на данный момент входят испанские "Реал" и "Атлетико", "Барселона", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер".

12 ведущих футбольных клуба Европы создали новый турнир 19 апреля. Возглавил Суперлигу президент "Реала" Флорентино Перес.

Проект подвергся резкой критике. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что не допустит игроков этих клубов к чемпионатам Европы и мира.