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Спорт

14:26

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде

спорт

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Матч за Суперкубок России по футболу в нынешнем году состоится в Калининграде. Игра назначена на 17 июля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской Премьер-лиги.

"РПЛ одобрила проведение Суперкубка России в Калининграде. Всего в качестве претендентов клубы рассмотрели четыре варианта – стадион "Лужники" в Москве, стадион "Калининград", "Волгоград Арену" и "Мордовию Арену" в Саранске", – уточнили в организации.

Точное место проведения игры будет известно позднее. На данный момент РПЛ находится на стадии согласования деталей со стадионом.

В матче за Суперкубок сойдутся чемпион России в сезоне 2020/2021, "Зенит" из Санкт-Петербурга, и обладатель кубка страны, московский "Локомотив".

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