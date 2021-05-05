Сборная РФ сыграет с Хорватией и Мальтой в отборе ЧМ-2022 в Москве и Волгограде

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Домашние матчи квалификации чемпионата мира 2022 года против команд Хорватии и Мальты сборная России по футболу проведет в Москве и Волгограде, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Первая игра – с хорватами – пройдет 1 сентября на столичном стадионе "Лужники". Спустя шесть дней на "Волгоград-Арене" российские футболисты встретятся с мальтийцами.

Обе встречи начнутся в одинаковое время – в 21:45.

Весной сборная России стартовала в квалификации к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В первом туре российская команда обыграла на выезде Мальту (3:1), затем победила дома Словению (2:1), однако в третьем матче проиграла в гостях сборной Словакии со счетом 1:2.

Ранее исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах.