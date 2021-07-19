"Спартак" проведет матч с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов по футболу

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В третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов московский "Спартак" встретится с португальской "Бенфикой". Жеребьевку провели в швейцарском Ньоне, сообщает "Газета.ру".

Уточняется, что 3 или 4 августа пройдет первый матч, а ответный – 10 августа.

Победитель данной пары выйдет в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, а проигравший отправится в групповой этап Лиги Европы.

Ранее московский футбольный клуб "Спартак" разгромно победил "Рубин" в контрольном матче. Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена". Игра завершилась со счетом 4:0.