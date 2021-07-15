"Спартак" разгромил "Рубин" в контрольном матче

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Московский футбольный клуб "Спартак" разгромно победил "Рубин" в контрольном матче.

Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена". Игра завершилась со счетом 4:0.

Счет в матче открыл футболист "Спартака" Виктор Мозес. Игрок отличился с пенальти на 10-й минуте.

В составе красно-белых голы также забили Александр Соболев (55), Роман Зобнин (57) и Георгий Джикия (64).

"Спартак" и "Рубин" сыграют между собой в первом туре нового сезона чемпионата России. Игра состоится в столице Татарстана 24 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик обозначил большую проблему российского футбола. Он выразил мнение, что после нескольких сезонов в России футболисту стоит уезжать играть за границу. Это поможет сборной РФ стать сильнее, заверил игрок.