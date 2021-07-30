Футболисты "Спартака" победили в матче молодежного первенства

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Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в третьем молодежного первенства России. Прошедший в столице матч завершился победой хозяев со счетом 3:1. Об этом сообщает РИА Новости.

У победителей двумя голами отметился Артем Быковский, еще один мяч в свои ворота срезал игрок самарской команды Сергей Олийнык. Усилиями Сергея Князькова "Крылья Советов" отыграли один мяч, но этого оказалось недостаточно.

В минувшую субботу, 24 июля, "Спартак" уступил команде "Рубин" в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0.

В конце матча нападающий "Спартака" Квинси Промес получил травму и был вынужден покинуть поле до конца игры.