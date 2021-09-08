Экс-игрок сборной СССР назвал игру России в матче с Мальтой позором

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Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев оценил игру сборной России против Мальты в матче отбора чемпионата мира 2022 года. Об этом пишет издание Rusfootball.

Пономарев заявил, что у него остались неприятные впечатления после финального свистка. По его мнению, это был абсолютно пустой матч.

"То ли не настроились правильно на игру, то ли действительно команда находится в неудовлетворительной форме, не знаю. Но игра очень зыбкая и ненадежная", – выразил мнение экс-игрок.

Пономарев назвал игру сборной России в матче с Мальтой позором. Он заявил, что такую команду россияне должны были обыгрывать со счетом 3:0 и не подпускать к своим воротам.

"Не получилось, а значит пока мы не можем играть на высоком уровне. Даже с такой слабой сборной, как Мальта", – подытожил бывший футболист.

Накануне сборная России по футболу победила Мальту в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:0.

До этого сборная России победила Кипр со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Александр Ерохин на 6-й минуте и Рифат Жемалетдинов на 55-й. Федор Смолов записал в свой актив две голевые передачи.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков позднее заявлял, что российская сборная моментами показывала неплохую игру, но вопросы к качеству все же есть.