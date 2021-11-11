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Спорт

21:50

Сборная России разгромила Кипр в матче отбора на ЧМ

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России обыграла Кипр в матче отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу российской команды.

Голами отличились Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Кроме того, дубль на счету Александра Ерохина.

Один мяч в ворота противников россияне забили в первом тайме, остальные пять – во втором.

В заключительном туре отбора на ЧМ-2022 России предстоит сыграть против Хорватии в Сплите. Матч запланирован на 14 ноября.

На данный момент сборная России возглавляет группу H, на счету россиян 22 очка. Они опережают хорватов на пять баллов. Таким образом, матч в Сплите определит победителя группы.

Команды, занявшие первые места в отборе, напрямую выходят на чемпионат мира. Те сборные, которые расположились на второй строчке турнирной таблицы, будут пробиваться на мировое первенство через систему стыковых матчей.

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