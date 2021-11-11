Сборная России разгромила Кипр в матче отбора на ЧМ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Сборная России обыграла Кипр в матче отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу российской команды.
Голами отличились Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Кроме того, дубль на счету Александра Ерохина.
Один мяч в ворота противников россияне забили в первом тайме, остальные пять – во втором.
В заключительном туре отбора на ЧМ-2022 России предстоит сыграть против Хорватии в Сплите. Матч запланирован на 14 ноября.
На данный момент сборная России возглавляет группу H, на счету россиян 22 очка. Они опережают хорватов на пять баллов. Таким образом, матч в Сплите определит победителя группы.
Команды, занявшие первые места в отборе, напрямую выходят на чемпионат мира. Те сборные, которые расположились на второй строчке турнирной таблицы, будут пробиваться на мировое первенство через систему стыковых матчей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: