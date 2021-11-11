Сборная России забила шестой мяч в матче против Кипра

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Сборная России забила пять голов во втором тайме матча против Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. При этом игра продолжается, текущий счет – 6:0.

Счет встречи в первом тайме открыл Александр Ерохин, забивший с передачи Федора Смолова.

Во втором тайме с передачи Алексея Миранчука отличился Смолов. Игроки сборной России вышли практически на пустые ворота. Третий гол – на счету Андрея Мостового, обыгравшего нескольких соперников перед воротами.

Четвертый гол забил Алексей Сутормин. Пятый на счет сборной записал Антон Заболотный, шестой – Ерохин. При этом киприоты не отправили в ворота россиян ни одного мяча.

Матч Россия – Кипр проходит на стадионе "Санкт-Петербург". На момент начала игры команда из РФ лидировала в группе H, опережая сборную Хорватии на 2 очка. Именно с этой сборной россияне сыграют в заключительном матче отбора на ЧМ-2022 14 ноября.