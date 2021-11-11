До 13 тыс зрителей посетят матч России и Кипра в отборе к ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Порядка 13 тысяч зрителей посетят матч между сборными России и Кипра по футболу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира – 2022. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС).
Встреча начнется в 20:00 по московскому времени на стадионе "Санкт-Петербург" (он же "Газпром Арена". – Прим. ред.).
По итогам восьми прошедших матчей сборная России лидирует в группе Н. Ближайший преследователь – национальная команда Хорватии – отстает на два очка. Сборные встретятся в решающей игре 14 ноября.
Согласно действующим правилам ФИФА, победитель группы выходит в финальный турнир чемпионата мира напрямую, в то время как команда, занявшая второе место, вынуждена будет сыграть дополнительные отборочные матчи.
В начале ноября был представлен итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022. Позднее из-за травм национальную команду покинули полузащитник Арсен Захарян и защитник Илья Самошников. Матчи сборной также пропустит полузащитник Рифат Жемалетдинов.
Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022
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