Захарян и Самошников из-за травм не сыграют за сборную России в ноябрьских матчах

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Хавбек столичного "Динамо" Арсен Захарян и защитник казанского "Рубина" Илья Самошников не сыграют за сборную России в предстоящих матчах отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года против Кипра и Хорватии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что футболисты не смогут принять участие в ноябрьских играх из-за травм. Вместо них в расположение национальной команды был вызван защитник петербургского "Зенита" Данил Круговой.

Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил выбор игроков на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года. Он пояснил, что нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов сдал ложноположительный тест на коронавирус, поэтому сможет сыграть за национальную команду.

В ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча. Первая встреча пройдет с командой Кипра 11 ноября, вторая встреча – с Хорватией 14 ноября.

