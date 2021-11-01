Карпин объяснил выбор игроков на ноябрьские матчи отбора на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор игроков на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года.

"По ковиду [Федора] Смолова общались. Это был ложноположительный тест, сейчас уже получил отрицательный. Сегодня должен еще один получить. Должно быть все нормально. [Далер] Кузяев – ключевой игрок, большая потеря для сборной", – отметил тренер во время пресс-конференции.

При этом Карпин заявил, что Кузяев еще может быть вызван в состав сборной в случае, если успеет восстановиться к матчу с Хорватией.

Также он объяснил вызов Романа Зобнина и Ильзата Ахметова тем, что они имеют опыт игр за сборную под давлением.

"Любому футболисту хочется играть больше, [Алексей] Миранчук играет не так много. Психологическое состояние не самое лучшее, но в сборную приезжает с большим желанием. Оно у него огромное", – добавил Карпин.

Он также заявил, что перед футболистами стоит задача выйти на чемпионат мира.

"Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Получится в ноябре – будем хлопать в ладоши радостно. Не получится – будем готовиться к мартовским матчам", – подчеркнул тренер.

Ранее был назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022.

В ноябре российской сборной предстоит сыграть два матча. Первая встреча пройдет с командой Кипра 11 ноября, вторая встреча – с Хорватией 14 ноября.

