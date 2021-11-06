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Спорт

19:21

Сборная РФ по пляжному футболу стала четырехкратным обладателем Межконтинентального кубка

спорт

Фото: ТАСС/YURI KOCHETKOV/EPA

Сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Ирана и стала обладателем Межконтинентального кубка.

Встреча команд состоялась в Дубае и завершилась со счетом 3:2.

Межконтинентальный кубок российские спортсмены выигрывают в четвертый раз, опередив по этому показателю команды Бразилии и Ирана.

В матче за третье место сборная Сенегала обыграла команду Португалии (7:4).

Ранее женская сборная России по пляжному футболу одержала победу в финале группового этапа Суперфинала Евролиги, обыграв англичанок со счетом 8:2. Турнир состоялся в Португалии.

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