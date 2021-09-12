Женская сборная России по пляжному футболу стала победителем Евролиги

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу в финале группового этапа Суперфинала Евролиги, обыграв англичанок со счетом 8:2. Турнир состоялся в Португалии.
В составе российской команды голы принесли Глафира Бажанова (5-я минута), Анна Петрова (13, 29), Анна Чернякова (20), Яна Зубилова (21) и Наталья Зайцева (25). Со стороны Англии на 4-й минуте игры футболистка Элизабет Кемпсон отправила мяч в свои ворота, а на 32-й – Кэти Скэддинг.
Суперфинал был заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем приняли участие восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. На турнире в Португалии чемпионы своих групп напрямую вышли в финал.
Российская команда первенствовала в группе А, где также состязались испанки, нидерландки и украинки.
Сборная России дважды становилась обладателем Кубка Европы (2018, 2019). Россиянки находятся на третьем месте в рейтинге Всемирной организации пляжного футбола.
Ранее мужская сборная России одержала победу над командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.
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