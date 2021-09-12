"Спартак" обыграл "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл подмосковную команду "Химки" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра прошла на стадионе "Открытие Арена". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "красно-белых".
В составе "Спартака" голы забили Айртон (25-я минута), Куинси Промес (48) и Эсекьель Понсе (68). У проигравших отличился Денис Глушаков на 89-й минуте.
После победы "Спартак" закрепился на шестом месте в национальном чемпионате. Команда набрала 10 очков по итогам 7 встреч.
В свою очередь, "Химки" занимают 12-е место с 6 баллами.
Следующий матч "Спартак" проведет в Москве в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы. Соперником "красно-белых" станет польская "Легия".
Ранее сборная России по футболу победила команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира 2022 года.
Встреча прошла на стадионе "Открытие Арена" в Москве. Игра завершилась со счетом 2:0.
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