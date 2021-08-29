Сборная России победила в финале ЧМ по пляжному футболу

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сборная России одержала победу над командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 5:2.

Среди россиян отличились Федор Земсков, открывший счет на 4-й минуте матча, а также Юрий Крашенинников (13-я и 34-я минуты), Андрей Новиков (15-я минута) и Артур Папоротный (19-я минута), у японцев – Такуя Акагума, забивший голы на 13-й и 17-й минутах матча, один их которых с пенальти.

Для российской сборной это уже третья победа в первенстве. Так, в 2011 году команда в финальном матче обыграла бразильцев, а в 2013 году – испанцев.

Бронза нынешнего чемпионата досталась швейцарцам. В матче за третье место они обыграли сборную Сенегала со счетом 9:7.

Последний раз команда Швейцарии брала медаль мундиаля в 2009 году, тогда она завоевала серебро.

