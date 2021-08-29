Сборная Швейцарии завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Сборная Швейцарии обыграла команду Сенегала в матче за третье место чемпионата мира по пляжному футболу. Встреча завершилась со счетом 9:7.

Последний раз швейцарские спортсмены брали медаль первенства в 2009 году, тогда они завоевали серебро.

Капитан сборной Швейцарии Деян Станкович заявил, что команда довольна третьим местом. Он отметил, что спортсменам было трудно настроиться на матч за бронзу после поражения от россиян, однако "ребята не опустили голову".

"Мы очень рады третьему месту. Если бы мне кто-то до нашего приезда сюда сказал: Подпиши документ, и вы будете третьими, я бы не думая подписал", – сказал он в беседе с РИА Новости.

Говоря о незабитом им в дополнительное время мяче в ходе матча с Россией, Станкович признался, что уже забыл об этом, поскольку это спорт и нужно до конца верить в себя.

Ранее российская сборная по пляжному футболу в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии, обеспечив себе таким образом проход в финал, во время которого за золото она сразится со спортсменами из Японии.

Основное время закончилось со счетом 5:5. В дополнительное время командам не удалось забить, но в серии пенальти россияне были точнее – 5:4.

