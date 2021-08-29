Более 20 тысяч зрителей смогут посетить матч Россия – Хорватия в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Матч сборных России и Хорватии, который пройдет на столичном стадионе "Лужники" в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года, смогут посетить свыше 20 тысяч зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
"Дополнительно к ранее выпущенным 3 тысячам билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители", – говорится в сообщении.
В РФС уточнили, что максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50 процентов.
Футбольный матч Россия – Хорватия пройдет 1 сентября.
Ранее Российский футбольный союз допустил возможность переноса матча сборной России против команды Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 в Катаре из Казани в Москву. Встреча группы H между командами России и Словакии состоится 8 октября.
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