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20:01 (обновлено 11.11.2021 20:12)

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Начался матч отбора на ЧМ между РФ и Кипром

Россияне открыли счет в матче отбора на ЧМ с Кипром
спорт

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге стартовал матч между футбольными сборными России и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Россияне открыли счет на 4-й минуте. Гол в ворота соперников забил Александр Ерохин.

В очередной раз капитаном сборной России стал новый игрок. В нынешнем матче капитанскую повязку примерил полузащитник "Монако" Александр Головин.

В основном составе сборной играют Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин и Даниил Фомин. В атаке Валерий Карпин выпустил Андрея Мостового, Федора Смолова и Алексея Миранчука.

В Российском футбольном союзе сообщили, что на игру пришли порядка 13 тысяч зрителей.

По итогам восьми прошедших матчей сборная России лидирует в группе Н. Ближайший преследователь – национальная команда Хорватии – отстает на два очка. Сборные встретятся в решающей игре 14 ноября.

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