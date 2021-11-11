Начался матч отбора на ЧМ между РФ и Кипром

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге стартовал матч между футбольными сборными России и Кипра в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Россияне открыли счет на 4-й минуте. Гол в ворота соперников забил Александр Ерохин.

В очередной раз капитаном сборной России стал новый игрок. В нынешнем матче капитанскую повязку примерил полузащитник "Монако" Александр Головин.

В основном составе сборной играют Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин и Даниил Фомин. В атаке Валерий Карпин выпустил Андрея Мостового, Федора Смолова и Алексея Миранчука.

В Российском футбольном союзе сообщили, что на игру пришли порядка 13 тысяч зрителей.

По итогам восьми прошедших матчей сборная России лидирует в группе Н. Ближайший преследователь – национальная команда Хорватии – отстает на два очка. Сборные встретятся в решающей игре 14 ноября.