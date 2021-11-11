Сборная России объявила состав на матч отбора на ЧМ против Кипра

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Сборная России объявила состав на матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу против Кипра. Капитаном команды выступит полузащитник "Монако" Александр Головин.
"Головин – капитан, Мостовой, Смолов, Миранчук – в атаке!" – говорится в публикации сборной в Telegram.
В стартовый состав команды вошли также Матвей Сафонов (вратарь), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин и Даниил Фомин. В запасных числятся Гилерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, а также Зелихман Бакаев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Антон Заболотный и Иван Сергеев.
Кипрскую команду будут представлять голкипер Димитрис Димитриу, Костас Лаифис, Константинос Сотириу, Андреас Каро, Николас Иоанну, Григорис Кастанос, Парис Псалтис, Фотис Папулис, Пьерос Сотириу, Маринос Ционис, а также Костакис Артиматас в роли капитана.
Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге. Она начнется в 20:00 мск. Ожидается, что матч посетят порядка 13 тысяч зрителей.
В настоящее время в группе Н лидируют россияне, за ними следуют хорваты с отставанием в два очка.
Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на матчи отбора на ЧМ-2022
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: