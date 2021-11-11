Сборная России объявила состав на матч отбора на ЧМ против Кипра

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сборная России объявила состав на матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу против Кипра. Капитаном команды выступит полузащитник "Монако" Александр Головин.

"Головин – капитан, Мостовой, Смолов, Миранчук – в атаке!" – говорится в публикации сборной в Telegram.

В стартовый состав команды вошли также Матвей Сафонов (вратарь), Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин и Даниил Фомин. В запасных числятся Гилерме, Никита Хайкин, Данил Глебов, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, а также Зелихман Бакаев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Антон Заболотный и Иван Сергеев.

Кипрскую команду будут представлять голкипер Димитрис Димитриу, Костас Лаифис, Константинос Сотириу, Андреас Каро, Николас Иоанну, Григорис Кастанос, Парис Псалтис, Фотис Папулис, Пьерос Сотириу, Маринос Ционис, а также Костакис Артиматас в роли капитана.

Встреча состоится в четверг в Санкт-Петербурге. Она начнется в 20:00 мск. Ожидается, что матч посетят порядка 13 тысяч зрителей.

В настоящее время в группе Н лидируют россияне, за ними следуют хорваты с отставанием в два очка.

